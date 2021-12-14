دولي

الصحة العالمية: العالم يواجه انتشار واسع لمتحورات فيروس (كورونا)

الصحة العالمية: العالم يواجه انتشار واسع لمتحورات فيروس (كورونا)
ماريا فان كيركوف، مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت ماريا فان كيركوف، رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، عن مواجه العالم لتسونامي من الإصابات بفيروس (كوورنا). 

وقالت كيركوف: "أعتقد أننا نواجه تسونامي من العدوى في العالم، سواء مع سلالة دلتا ومع أوميكرون"، ودعت حكومات الدول على عدم الانتظار لعمل ما يلزم، وفق (روسيا اليوم).

وتابعت الخبيرة بقسم الأمراض الطارئة بمنظمة الصحة العالمية قائلة: "نحتاج إلى إنهاء الوباء، ونحتاج إلى تقليل انتشار الفيروس إلى مستوى منخفض، وتجنب الأمراض الشديدة من خلال التطعيمات وضمان العلاج في الوقت المناسب، وعام 2022 يجب أن  يكون الوقت الذي نقوم فيه بذلك".

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