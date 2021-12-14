الصحة العالمية: العالم يواجه انتشار واسع لمتحورات فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت ماريا فان كيركوف، رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، عن مواجه العالم لتسونامي من الإصابات بفيروس (كوورنا).وقالت كيركوف: "أعتقد أننا نواجه تسونامي من العدوى في العالم، سواء مع سلالة دلتا ومع أوميكرون"، ودعت حكومات الدول على عدم الانتظار لعمل ما يلزم، وفق (روسيا اليوم).وتابعت الخبيرة بقسم الأمراض الطارئة بمنظمة الصحة العالمية قائلة: "نحتاج إلى إنهاء الوباء، ونحتاج إلى تقليل انتشار الفيروس إلى مستوى منخفض، وتجنب الأمراض الشديدة من خلال التطعيمات وضمان العلاج في الوقت المناسب، وعام 2022 يجب أن يكون الوقت الذي نقوم فيه بذلك".