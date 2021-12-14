واشنطن: ندرس مع شركائنا جميع الخيارات بشأن التعامل مع إيران



وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، استؤنفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، بعد توقف دام خمسة أشهر بمشاركة الدول التي لا تزال أطرافاً في الاتفاق، وهي الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بالإضافة إلى الصين وروسيا وإيران.



أما الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، فهي تشارك بشكل غير مباشر.





رام الله - دنيا الوطنقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، إن الولايات المتحدة تدرس مع شركائنا جميع الخيارات بشأن التعامل مع إيران، تواصل انتهاج الدبلوماسية في التعامل مع إيران فيما يتعلق بالعودة إلى المحادثات النووية.وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي عقده في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أن "واشنطن تعطي الأولوية للدبلوماسية في التعامل مع إيران، لأنها تظل الخيار الأفضل لحل الأزمة"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز).