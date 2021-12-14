عاجل

  • الصحة الفلسطينية: تسع وفيات و343 إصابة بـ (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

جامعة بيرزيت ترفع علم فلسطين مجدداً بعد أن نزعته قوات الاحتلال

جامعة بيرزيت ترفع علم فلسطين مجدداً بعد أن نزعته قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أدانت جامعة بيرزيت اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمها الجامعي فجر اليوم الثلاثاء 14 كانون الأول 2021، وتستنكر الاعتداء على الحرس الجامعي، ونزع علم فلسطين عن سارية العلم أمام كلية العلوم، والعبث بمحتويات الجامعة وتخريبها، وذلك في انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق التي تحرّم الاعتداء على المرافق الأكاديمية.

ويشكل العلم الفلسطيني رمزاً للنضال الوطني، وعلماً للدولة ولحريتها واستقلالها، ويمثل رمزاً سياسياً وواحدةً من أقوى أدوات إزعاج الاحتلال ومقاومته.

وفي رسالة رمزية، نظمت الجامعة وقفة جماعية للتعبير عن رفض أسرة الجامعة لهذا الاقتحام، أعيد رفع العلم، تأكيداً على إصرار جامعة بيرزيت على المحافظة على دورها الريادي في صون الوطنية الفلسطينية، وإصرارها على الاستمرار في أداء رسالتها الوطنية والأكاديمية والمجتمعية.

و دعت جامعة بيرزيت أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية والشعبية الرسمية للتعبير عن رفضهم لمثل هذه الاعتداءات، والتضامن مع أية مؤسسة تتعرض لمثل هذا العدوان، ومخاطبة المؤسسات الدولية الحقوقية ذات الصلة لإدانة مثل هذه الاعتداءات التي لن تزيدنا إلا تمسكاً بمواقفنا الوطنية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الجامعة بأعداد كبيرة من جنود الاحتلال تقارب المئة جندي من المدخل الشرقي بشكل همجي، واقتحمت كليات العلوم والصيدلة والتمريض والمهن الصحية والدراسات العليا، وعبثت بالمكاتب والمرافق.

ويأتي هذا الاقتحام تزامناً مع يوم المعلم الفلسطيني واستمراراً لسياسة الاحتلال الممنهجة لتدمير الحياة التعليمية في فلسطين، وكانت جامعة بيرزيت تعرّضت للاقتحام عشرات المرّات من قبل قوات الاحتلال، وتعرض طلبتها لاعتداءات واعتقالات متكررة.

أخبار ذات صلة

وفاة طفل دهسًا من حافلة رياض أطفال في رفح

وفاة طفل دهسًا من حافلة رياض أطفال في رفح

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل

فلسطين: تسع وفيات و343 إصابة بـ (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين: تسع وفيات و343 إصابة بـ (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

مسؤول استيطاني يطالب بهدم منازل الفلسطينيين بالمنطقة &#34;ج&#34;

مسؤول استيطاني يطالب بهدم منازل الفلسطينيين بالمنطقة "ج"

عضو كنيست: الشرطة الإسرائيلية فشلت فشلاً ذريعاً في أحداث مايو

عضو كنيست: الشرطة الإسرائيلية فشلت فشلاً ذريعاً في أحداث مايو

الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقضايا إطلاق نار وتضبط قطعة سلاح في جنين

الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقضايا إطلاق نار وتضبط قطعة سلاح في جنين

&#34;التعليم العالي&#34; والتوجيه السياسي تبحثان تعزيز ثقافة الحوار بين الطلبة في المؤسسات التعليمية

"التعليم العالي" والتوجيه السياسي تبحثان تعزيز ثقافة الحوار بين الطلبة في المؤسسات التعليمية

فعاليات دعم وإسناد للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

فعاليات دعم وإسناد للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عضو كنيست: الشرطة الإسرائيلية فشلت فشلاً ذريعاً في أحداث مايو

عضو كنيست: الشرطة الإسرائيلية فشلت فشلاً ذريعاً في أحداث مايو

الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقضايا إطلاق نار وتضبط قطعة سلاح في جنين

الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقضايا إطلاق نار وتضبط قطعة سلاح في جنين

&#34;التعليم العالي&#34; والتوجيه السياسي تبحثان تعزيز ثقافة الحوار بين الطلبة في المؤسسات التعليمية

"التعليم العالي" والتوجيه السياسي تبحثان تعزيز ثقافة الحوار بين الطلبة في المؤسسات التعليمية

جامعة بيرزيت ترفع علم فلسطين مجدداً بعد أن نزعته قوات الاحتلال

جامعة بيرزيت ترفع علم فلسطين مجدداً بعد أن نزعته قوات الاحتلال

فعاليات دعم وإسناد للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

فعاليات دعم وإسناد للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

حمدونة يطالب بانتظام برنامج الزيارات ووقف العراقيل من جانب الاحتلال

حمدونة يطالب بانتظام برنامج الزيارات ووقف العراقيل من جانب الاحتلال

نادي الأسير: أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة تنفّذ جريمة بحقّ المعتقل أبو هواش

نادي الأسير: أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة تنفّذ جريمة بحقّ المعتقل أبو هواش

السلطات الإسرائيلية تهدم مبنيين في رهط داخل أراضي الـ48

السلطات الإسرائيلية تهدم مبنيين في رهط داخل أراضي الـ48

منوعات

تفاصيل كاملة يكشفها مصطفى فهمي لانفصاله عن فاتن موسى

تفاصيل كاملة يكشفها مصطفى فهمي لانفصاله عن فاتن موسى

شاهد: الصورة الأولى للإعلامية علا الفارس بفستان الزفاف الأبيض

شاهد: الصورة الأولى للإعلامية علا الفارس بفستان الزفاف الأبيض

شاهد: تتويج هندية ملكة جمال الكون لعام 2021

شاهد: تتويج هندية ملكة جمال الكون لعام 2021

أيمن زيدان يرد على الاتهامات الموجهة له.. &#34;سأبحث عن صيغة قضائية لمواجهة الأشرار&#34;

أيمن زيدان يرد على الاتهامات الموجهة له.. "سأبحث عن صيغة قضائية لمواجهة الأشرار"

ممثلة سورية برفقة ميسي.. وهذا ما قالته؟

ممثلة سورية برفقة ميسي.. وهذا ما قالته؟

شاهد: ممثلة مصرية تدعو في صحن الطواف عكس القبلة.. والجمهور غاضب

شاهد: ممثلة مصرية تدعو في صحن الطواف عكس القبلة.. والجمهور غاضب

أول تعليق لليوتيوبر علي غزلان بعد زواجه من ملكة جمال مصر لعام2017

أول تعليق لليوتيوبر علي غزلان بعد زواجه من ملكة جمال مصر لعام2017

وفاة المخرج والممثل المصري محمد نبيه

وفاة المخرج والممثل المصري محمد نبيه

علا الفارس تعقد قرانها وتدخل القفص الذهبي.. ما هوية عريسها؟

علا الفارس تعقد قرانها وتدخل القفص الذهبي.. ما هوية عريسها؟

ما حقيقة هجوم مصطفى شعبان على محمد رمضان؟

ما حقيقة هجوم مصطفى شعبان على محمد رمضان؟

عربي

السويد: منع دخول مقيمين في الأردن لمواجهة انتشار (كورونا)

السويد: منع دخول مقيمين في الأردن لمواجهة انتشار (كورونا)

وزير الخارجية العراقي يناقش مع ممثلة الأمم المتحدة ملف حقوق الإنسان

وزير الخارجية العراقي يناقش مع ممثلة الأمم المتحدة ملف حقوق الإنسان

مجلس الوزراء الإماراتي يستعرض مؤشرات أداء حكومة البلاد في 2021

مجلس الوزراء الإماراتي يستعرض مؤشرات أداء حكومة البلاد في 2021

حالات تسمم بين طلاب مدارس بمحافظة الجيزة في مصر

حالات تسمم بين طلاب مدارس بمحافظة الجيزة في مصر