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فعاليات دعم وإسناد للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

فعاليات دعم وإسناد للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت فعاليات رام الله والبيرة وذوو الأسرى، اليوم الثلاثاء، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، نظمتها مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة البيرة.

وحمّل المشاركون في الاعتصام، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير هشام أبو هواش، الذي يخوض منذ 120 يوما إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، وفق (وفا).

ورفع المشاركون في الوقفة، صور الأسرى ولافتات تدعو إلى وقف سياسة الاعتقال الإداري، وتطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن كافة الأسرى، خاصة كبار السن والمرضى ومحرري (صفقة شاليط).

وقال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير: "إن سلطات الاحتلال تمارس سلوكا وحشيا في التعامل مع الأسير هشام أبو هواش، وترفض الإفراج عنه أو وضع حد لاعتقاله الإداري رغم تردي حالته الصحية ودخوله في مرحلة الخطر الشديد".

وأضاف فارس: "أن مماطلة الاحتلال في ملف الأسير أبو هواش يشكل انعكاسا لتدني مستوى المساندة والتضامن الشعبي في الشارع الفلسطيني، الأمر الذي يجب أن يكون محل نقاش لدى كافة الفصائل".

وأكد أن معارك الإضراب عن الطعام يجب ألا تبقى محصورة داخل أسوار الزنزانة، ومقتصرة على الأسرى وحدهم، إذ أن المضربين يواجهون قانون الاعتقال الإداري الجائر الذي لا يطالهم وحدهم وإنما يهدد كافة أبناء شعبنا الفلسطيني.

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