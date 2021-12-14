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العسومي يشارك بفعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

العسومي يشارك بفعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
رام الله - دنيا الوطن
شارك وفد من البرلمان العربي بفعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، ويبحث المؤتمر عدداً من تدابير منع ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي، والاستعراض الدوري لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وفي هذا السياق، أكد العسومي على أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة، في إستراتيجية عمله الجديدة، لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد ودعم الشفافية ومن مُنطلق أن الفساد لم يعد شأناً محلياً خاصاً بكل دولة على حدة.

و يحرص البرلمان العربي على تنسيق الجهود وتعزيز التعاون فيما بين الدول العربية، وكذلك بينها وبين الدول الأخرى، من أجل تبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وخلق بيئة ومُناخ ملائمين للعمل والإنتاج والتقدم.

ومن المقرر أن يشارك رئيس البرلمان العربي في الحدث البرلماني الذي سوف يُعقد في إطار هذا المؤتمر حول تعزيز دور البرلمانيين في مكافحة الفساد، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، وذلك بمشاركة رؤساء
برلمانات إقليمية وممثلين عن عدد من البرلمانات الوطنية والمنظمات الدولية، وسوف يلقي "العسومي" كلمة خلال هذه الفعالية حول رؤية البرلمان العربي في مجال
مكافحة الفساد.

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