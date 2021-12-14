العسومي يشارك بفعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ومن المقرر أن يشارك رئيس البرلمان العربي في الحدث البرلماني الذي سوف يُعقد في إطار هذا المؤتمر حول تعزيز دور البرلمانيين في مكافحة الفساد، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، وذلك بمشاركة رؤساء

برلمانات إقليمية وممثلين عن عدد من البرلمانات الوطنية والمنظمات الدولية، وسوف يلقي "العسومي" كلمة خلال هذه الفعالية حول رؤية البرلمان العربي في مجال

مكافحة الفساد.







و يحرص البرلمان العربي على تنسيق الجهود وتعزيز التعاون فيما بين الدول العربية، وكذلك بينها وبين الدول الأخرى، من أجل تبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وخلق بيئة ومُناخ ملائمين للعمل والإنتاج والتقدم.