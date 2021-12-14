مصرع طاقم مروحية عسكرية خلال مهمة تدريبية في تايلاند

رام الله - دنيا الوطنلقي عسكريان مصرعهما إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية أثناء مهمة تدريبية، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة موانج بإقليم ناخون صوان في تايلند.ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن المصدر القول: "إن المروحية التى صنعتها شركة إنستروم هليكوبتر الأمريكية، تحطمت بجوار مكتب بريد أمام معسكر جيرابراوات للجيش في منطقة موانج بإقليم ناخون صوان".وأضاف المصدر أن "اللفتنانت كولونيل بانبونج بانشونجبلان (مدرب طيران)، والعريف تشاناكورن بيامشاروين (طالب طيران) لقيا مصرعهما في حادث التحطم حيث كانا في مهمة تدريب مع مروحيات أخرى".