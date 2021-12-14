السلطات الإسرائيلية تهدم مبنيين في رهط داخل أراضي الـ48

رام الله - دنيا الوطنهدمت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مبنيين في مدينة رهط بمنطقة النقب داخل أراضي الـ 48 يعودان لعائلى العتايقة وأبو صهيبان.وذكر شهود عيان: "أن الجرافات الاسرائيلية داهمت المدينة صباح اليوم تحت حماية قوات كبيرة من الشرطة وأقدمت على هدم مبنى يعود لعائلة العتايقة في الحارة 4، وآخر يعود لعائلة أبو صهيبان في الحارة 21"، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتندرج عميات الهدم هذه تحت إطار حملة شرسة يتعرض لها أهالي منطقة النقب من قبل أفراد وحدة "يوآف" بالشرطة المسؤولة عن تنفيذ هدم المباني في المنطقة تحت حجة تطبيق القانون، كما يواجه أهالي النقب اعتداءات مستمرة من قبل دائرة اراضي اسرائيل، التي تداهم وتجرف أراضيهم بشكل دوري وتعتدي على ممتلكاتهم.وتشهد البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 1948 تصعيداً في هدم المنازل، والمحال التجارية، والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، حيث تمتنع لجان "البناء والتنظيم" الإسرائيلية عن استصدار التراخيص للمنازل وتسارع في عمليات الهدم.