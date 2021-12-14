وزير الخارجية العراقي يناقش مع ممثلة الأمم المتحدة ملف حقوق الإنسان



وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "إن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى، أمس الاثنين، مع جنين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) ودانييلا بيل مديرة مكتب حقوق الإنسان في بعثة يونامي".



وأضاف البيان: "أن اللقاء جرى خلاله استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترَك وجُهُود الحكومة العراقيَّة في دعم وتعزيز حقوق الإنسان وأهمية التعاون والتنسيق الثنائيّ ضمن هذا الاطار".



وأكّد الوزير، خلال اللقاء، على أهمية تبادل المعلومات وإدامة التواصل واللقاءات مع الجهات المعنية الرسمية والمكتب الأممي وحرص العراق على احترام حقوق الإنسان، وتدعيم العلاقة مع المنظمة الأممية والجهات العراقيَّة الرسميّة".



بدورها، أعربت بلاسخارت عن شكرها للجهات الرسميّة التي تبدي تعاونا مع مكتب يونامي"، لافتة إلى أهمية استمرار التنسيق بما يساهم بتعزيز ملف حقوق الإنسان في العراق.









رام الله - دنيا الوطنناقش فؤاد حسين، وزير الخارجيَّة العراقي، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) جنين بلاسخارت، وذلك للتنسيق في ملف حقوق الإنسان.