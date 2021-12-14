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الاحتلال يهدم منزلا ويستكمل هدم آخر في القدس

الاحتلال يهدم منزلا ويستكمل هدم آخر في القدس
رام الله - دنيا الوطن
هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا، واستكملت هدم أساسات منزل آخر في مدينة القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة طواقم البلدية منطقة الشياح في حي الطور شرق القدس المحتلة، واستكملت عمليات هدم أساسات منزل عائلة برقان، الذي هدمته ذاتيا قبل نحو شهر.

وقالت أم إياد برقان: "فوجئنا صباح اليوم بآليات الاحتلال تستكمل هدم أساسات منزلنا المكون من طابقين، الذي أُجبرنا على هدمه ذاتيًّا خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تجنبا لتغريمنا 400 ألف شيقل تكاليف الهدم، إلا أن الاحتلال عاد لهدم أساساته، لإجبارنا على دفع التكاليف".

وأضافت: "وكأنه لا يكفي الاحتلال هدم بيتنا وتشريد 20 نفرا، وهم أبنائي الأربعة وأطفالهم، بل يريد أن يغرمنا تكاليف الهدم، باختلاق حجج واهية".

كما هدمت آليات الاحتلال منزلا لعائلة الحليسي قرب باب المغاربة في القدس، بحجة البناء دون ترخيص.

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