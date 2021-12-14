وقفة رافضة لاقتحام قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت

بشارة دوماني

رام الله - دنيا الوطنشارك طلاب جامعة بيرزيت والهيئة التدريسية والإداريين في جامعة بيرزيت بوقفة رافضة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الجامعي، فجر اليوم الثلاثاء، والاعتداء على حرس الجامعي.وخلال الوقفة، رفعرئيس جامعة بيرزيت علم فلسطين في ساحة الجامعة، وقال: "نستنكر اقتحام قوات الاحتلال الحرم الجامعي، والاعتداء على الحرس الجامعي، وانزالهم علم فلسطين من ساحاتها".وتابع: "اقتحمت قوات الاحتلال أربعة مبانٍ بالجامعة وحطمت البوابة، ونزعت علم فلسطين، واعتدت على حرس الجامعة بالضرب، ما أسفر عن نقل أحدهم الى المستشفى، مشددا على أن الاقتحام للجامعة هو انتهاك للمواثيق والاعراف التي تحرم الاعتداء على المرافق الاكاديمية، ودلالة على همجية الاحتلال".وأكد دوماني على أن الجامعة صرح وطني وعلمي وأن الرد على الاقتحام يكون بالحفاظ على استمرارية المسيرة التعليمية، لأهمية دورها الأكاديمي والوطني، مطالبا المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى من طلبتها.وكانت جامعة بيرزيت قد أدانت في وقت سابق اقتحام قوات الاحتلال لحرمها الجامعي فجر اليوم، واستنكرت الاعتداء على الحرس الجامعي، والعبث والتخريب بالمحتويات، وذلك في انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق التي تحرّم الاعتداء على المرافق الأكاديمية.وأكدت الجامعة استمرار العملية التعليمية اليوم، رغم هذه الانتهاكات.