(كورونا) عالمياً: 5 ملايين و331 ألف وفاة و271 مليونا و162 ألف إصابة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، عن أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين و331 ألف وفاة حتى اليوم الثلاثاء، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 271 مليوناً، وما يقارب من 162 ألف إصابة، تعافى منهم 243 مليوناً، وما يزيد عن 850 ألف مريض.وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 222 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 472 ألف و450 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,256 حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (1,121 وفاة)، وأميركا (549 وفاة)، وهنغاريا (455 وفاة)، والمانيا (260 وفاة)، والهند (252 وفاة).وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (95,343 إصابة)، وبريطانيا (54,661 إصابة)، وروسيا (29,558 إصابة)، والمانيا (28,804 إصابات)، وتركيا (18,796 إصابة)،.وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (819,315 وفاة)، والبرازيل (616,980 وفاة)، والهند (475,888 وفاة)، والمكسيك (296,721 وفاة)، وروسيا (291,749 وفاة).وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (51,018,282 إصابة)، والهند (34,703,644 إصابة)، والبرازيل (22,191,949 إصابة)، وبريطانيا (10,873,468 إصابة)، وروسيا (10,074,797 إصابة).