فرنسا: إغلاق المدارس مرتبط بتصنيف وضع فيروس (كورونا) في البلاد بـ"الكارثي"

رام الله - دنيا الوطنأكدت الحكومة الفرنسية أن إغلاق المدارس في البلاد مرتبط بتصنيف وضع فيروس (كورونا) بـ"الكارثي"، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل حوالي 130 إصابة بمتحور (أوميكرون).وقال جان كاستكس، رئيس الوزراء الفرنسي: "إنه من الضروري أن يكون الوضع كارثياً، من أجل إغلاق المدارس بعد عطلة عيد الميلاد"، وفق (روسيا اليوم).وأضاف "لقد اخترنا دائما مع رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم ترك المدارس مفتوحة قدر الإمكان ومضاعفة الاحتياطات والاجراءات الوقائية"، لافتاً إلى أن التطعيم، وارتداء القناع وبطاقة الصحة، كلها اجراءات ستسمح بعدم الاضطرار إلى اتخاذ هذا النوع من القرارات.بدوره، قال غابرييل أتال رصد، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، "ما يزيد قليلا عن 130 حالة إصابة بمتحور أوميكرون الجديد في البلاد".وأضاف أتال: "نقوم أسبوعيا بـ 10000 تسلسل للحالات المصابة بفيروس كورونا، وهذا يتيح لنا تحديد الحالات على أرضنا على نطاق واسع".