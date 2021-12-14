وزير الأمن الإسرائيلي: اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين وأملاكهم أمر غير مقبول
قال عومر بارليف، وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي إن المستوطنين يعتدون على الفلسطينيين وأملاكهم، مؤكداً على أن هذا الاعتداء غير مقبول.
وأفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن بارليف التقى مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، وندد بعنف المستوطنين قائلاً: "إن هذا العنف غير مقبول".
وأثارت تصريحات بارليف غضب اليمين الاسرائيلي الذي هاجمه بحدة، وقال عضو الكنيست المستوطن سموتريتش من "الصهيونية الدينية" إن: "بارليف رجل صغير وحقير".
بدورها، قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييليت شاكيد: "إن بارليف أخطأ لأن اليهود هم من يتعرضون للعنف"، ورفض بارليف التراجع عن تصريحاته، قائلاً: "من الصعب عليكم أن تسمعوا عن عنف المستوطنين المتطرفين".
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