وزير الأمن الإسرائيلي: اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين وأملاكهم أمر غير مقبول





بدورها، قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييليت شاكيد: "إن بارليف أخطأ لأن اليهود هم من يتعرضون للعنف"، ورفض بارليف التراجع عن تصريحاته، قائلاً: "من الصعب عليكم أن تسمعوا عن عنف المستوطنين المتطرفين".



وأفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن بارليف التقى مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، وندد بعنف المستوطنين قائلاً: "إن هذا العنف غير مقبول".وأثارت تصريحات بارليف غضب اليمين الاسرائيلي الذي هاجمه بحدة، وقال عضو الكنيست المستوطن سموتريتش من "الصهيونية الدينية" إن: "بارليف رجل صغير وحقير".