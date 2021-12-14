ماذا قالت (حماس) عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإمارات؟





رام الله - دنيا الوطنقال إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت إلى الإمارات تمثل انحدارًا قوميًا وأخلاقيًا، وتخليًا عن فلسطين، ومشاركة للكيان (الصهيوني) في العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته.وأدان رضوان في بيان صحفي استقبال حكومة الإمارات للمجرم والسفاح بينت الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والذي تتزامن زيارته مع تصاعد عمليات القتل و(الإرهاب) الإسرائيلي بحق شعبنا، وتعاظم عمليات الاستيطان في أرضنا، ومخططاته التهويدية في القدس المحتلة.وأكد على أن التطبيع المتسارع لحكومة الإمارات وخطواتها لتعزيز علاقاتها المختلفة مع المحتل الغاصب، يمثل طعنة غادرة لشعبنا، وخيانة للقضية والأمة، ولن يعطي الشرعية للاحتلال على أرض فلسطين.