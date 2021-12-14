الأهالي يتصدون لاقتحام المستوطنين لمدرسة اللبن الشرقية





رام الله - دنيا الوطنتصدى أهالي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، اليوم الثلاثاء، لمحاولة اقتحام عشرات المستوطنين مدرسة بنات اللبن الثانوية.وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين حاولوا اقتحام المدرسة، إلا أن أهالي القرية تصدوا للاقتحام.وقطع حوالي 150 مستوطنا الطريق الرئيس أمام مدخل اللبن، ومارسوا أعمال عربدة هناك.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي عويس خلال تصدي الأهالي لاقتحام المستوطنين.كما اعتدى جنود الاحتلال على المزارعين في سهل القرية، وأغلقوا مدخلها الرئيسي.ويذكر أنه أصيب 4 مستوطنين قرب مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس جرّاء رشق مركبات إسرائيلية بالحجارة.وتتواجد على أراضي اللبن الشرقية مستوطنتان تشكلان كابوسا مستمرا لأهالي القرية وهما مستعمرة معاليه ليفونا التي تقع فيالجهة الجنوبية من القرية، بالإضافة إلى مستعمرة عيلي في الجهة الجنوبية الشرقية من القرية.ويشن المستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال هجمات شبه يومية على أهالي اللبن وطلاب المدارس.