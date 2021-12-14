بريطانيا تعلن تسجيل أول حالة وفاة بالمتحور (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، مساء أمس الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة لشخص بريطاني مصاب بالمتحور الجديد (أوميكرون)، يأتي ذلك في وقت رفعت فيه لندن درجة التأهب لمواجهة الجائحة من "المستوى 3" إلى "المستوى 4".وقال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني: "للأسف تأكد الآن وفاة مريض واحد على الأقل بسبب (أوميكرون)، علينا أن ننوه بالسرعة الهائلة التي يتسارع بها المتحور بين السكان"، وفق (روسيا اليوم).وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أعلن وزير الصحة البريطاني، أن متحور (أوميكرون) بات يمثل حوالي 40 بالمئة من إصابات كورونا في العاصمة لندن.وقال وزير الصحة البريطاني، إن: "كل ما نعلمه عن (أوميكرون) هو أنه ينتشر بمعدل كبير، وهو شيء لم نشهده من قبل أبداً، والإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام".