مجلس الوزراء الإماراتي يستعرض مؤشرات أداء حكومة البلاد في 2021





وضمن الاجتماع أجندة اعتمدت على عدد من القوانين والتشريعات والمبادرات الحكومية الهادفة إلى مواصلة تطوير الأداء الحكومي، وجاء في مقدمتها استعراض تقرير أداء وتنافسية حكومة الإمارات ومؤشرات التنمية في 2021.



وأضاف محمد بن راشد: " ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2021 استعرضنا خلال الاجتماع أعمالنا مع نهاية العام، ما حدث كان مذهلاً أكبر تغيير تشريعي في تاريخ الدولة عبر صياغة وتحديث 50 قانوناً في كافة المجالات، جوازنا الأقوى عالمياً".



وتابع " في 2021 عملت آلاف الفرق لترسيخ تفوق دولة الإمارات دولتنا الأولى عالمياً في 152 مؤشرا تنموياً واقتصادياً واجتماعياً".







رام الله - دنيا الوطنقال محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن دولة الإمارات حققت خلال فترة وجيزة إنجازات كبرى في مسيرتها التنموية وفي تاريخ الأمم والشعوب، ووصلت إلى مراكز ريادية على المستوى العالمي في مختلف القطاعات والمجالات.جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في (إكسبو 2020 دبي) بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وفق (وام).