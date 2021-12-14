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حالات تسمم بين طلاب مدارس بمحافظة الجيزة في مصر

حالات تسمم بين طلاب مدارس بمحافظة الجيزة في مصر
مستشفى وردان
رام الله - دنيا الوطن
ظهرت اليوم الثلاثاء حالات التسمم على 50 طالباً مصرياً في مدارس الإدارة في محافظة الجيزة بمصر العربية المتحدة.

وقال محمد يحيى، مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية التابعة لمديرية التربية في محافظة الجيزة: "شعروا بمغص في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى وردان لإجراء التحاليل لهم وتوفير العلاج اللازم"، وفق (الوطن) المصرية.

وأضاف يحيى: "أن المديرية والمحافظة تحت رعاية اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومجدي الجيار، مدير المديرية، وبالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وفروا أفضل سبل العلاج لجميع الطلاب، موضحاً أنه تم خروج 45 طالباً من المستشفى بعد أن أكدت التقارير الطبية عدم إصابتهم بأي تسممات".

وتابع مدير الإدارة: "أنه يظل حالياً في المستشفى عدد خمسة طلاب، وأكدت التقارير الطبية أنهم مصابون بأنيميا"، موضحاً أنه بمجرد ظهور حالات إعياء بين الطلاب في ثلاثة مدارس ابتدائية تابعة للإدارة ظهرت الأقاويل بوجود تسمم، لافتاً إلى أن الإدارة التعليمية حريصة على فحص التغذية المدرسية بصفة مستمرة.

وأكد على أنه تم إرسال عينات من التغذية لوكيل وزارة الصحة ليتم فحصها، لافتاً إلى أنه تم وقف توزيع التغذية المدرسية على الإدارة التعليمية لحين التأكد من سلامة التغذية.

وأشار إلى أن تاريخ صلاحية وإنتاج التغذية التي يتم توزيعها على الطلاب لا توجد به أي أخطاء أو معلومة غير دقيقة، موضحاً أن التغذية المدرسية يتم فحصها بشكل يومي ثم توزيعها مباشرة على الطلاب، مشيراً إلى أنه هناك إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس (كورونا).

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