"التعليم العالي" تدين اعتداء الاحتلال على جامعة بيرزيت





رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اقتحام قوات الاحتلال لجامعة بيرزيت، فجر اليوم، والعبث والتخريب بمحتوياتها والاعتداء على الحرس الجامعي وإصابة طالب بالرصاص المطاطي واعتقال آخر من منزله في بلدة كفر نعمة.وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تُجرّم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية عموماً.وأوضحت أن انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المؤسسات التعليمية تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية المؤسسات التعليمية وحُرمتها، مؤكدةً أن الاحتلال لن يكسر إرادة هذه المؤسسات وطلبتها والعاملينفيها؛ وإنما يجعلهم أكثر تمسكاً برسالة العلم والتعلّم.وجدّدت وزارة "التعليم العالي" دعوتها للاتحاد الدولي للجامعات، واتحاد الجامعات العربية، وكافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية لفضح هذه الانتهاكات المتواصلة بحق التعليم، واتخاذ موقف حازم تجاهها.