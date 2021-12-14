المغرب يستقبل رحلات جوية استثنائية من ثلاثة بلدان

رام الله - دنيا الوطنأفادت اللجنة الوزارية المغربية لتتبع جائحة (كورونا) عن سماح السلطات، بشكل استثنائية، بالرحلات الجوية للركاب نحو المملكة، انطلاقا من البرتغال وتركيا والإمارات العربية المتحدة.وبحسب للجنة، فإن هذا القرار يأتي من أجل تمكين المواطنين المغاربة المقيمين بالمغرب من العودة إلى المملكة، بعد أن ظلوا عالقين على إثر توقف الرحلات الجوية، وفق (عمون).وسيبدأ استقبال هذه الرحلات اعتبارا من 15كانون الأول/ ديسمبر، وتخص المواطنين المغاربة المقيمين فعلا بالبلاد والذين غادروا التراب الوطني مؤخرا.وقال البيان اللجنة: "إن المستفيدين من هذه العملية سيتحملون تكاليف السفر، وستعين عليهم تطبيق البروتوكل الصحي وتقديم نتائج اختبار الكشف عن الإصابة بكورونا".