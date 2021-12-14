لاحتلال يعتقل شاباً خلال تصدي الأهالي لاقتحام مستوطنين على مدرسة بنات اللبن الشرقية

غسان دغلس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الشاب علي عويس، من اللبن الشرقية جنوب نابلس، بعد تصدي أهالي القرية لمحاولة اقتحام عشرات المستوطنين مدرسة بنات اللبن الثانوية.وأفادمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، بأن عشرات المستوطنين حاولوا اقتحام المدرسة، إلا أن أهالي القرية أحبطوا الاقتحام، منوها إلى أن قرابة 150 مستوطنا قطعوا الطريق الرئيس أمام مدخل اللبن، ومارسوا أعمال عربدة هناك، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.كما اعتدى جنود الاحتلال على المزارعين في سهل القرية، وأغلقوا مدخلها الرئيسي.