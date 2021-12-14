شؤون فلسطينية

غزة: حالتا وفاة و128 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: حالتا وفاة و128 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة، و(128) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي (40) حالة جديدة من مصابي الفيروس بعد إجراء ( 1160)  فحصاً مخبرياً.

وقالت الوزارة في تقريرها اليوم للحالة الوبائية: "إن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ (188660) إصابة، والحالات النشطة (1730 ) حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين (185261) حالة، والوفيات (1669) حالة وفاة".

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى بلغت ( 65) حالة، والحالات الخطيرة والحرجة (42) حالة.

ولفتت الوزارة، إلى أن عدد جرعات التطعيمات المضادة للفيروس التي وصلت إلى القطاع بلغت (1606760 ) جرعة، فيما تلقى (521600) شخصاً التطعيم.

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