مصر: لم نرصد متحور (أوميكرون) حتى الآن وأغلب الإصابات بـ (دلتا)









رام الله - دنيا الوطنأفاد حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الثلاثاء، أنه لم ترصد أي حالات بشأن متحور (كورونا) الجديد (أوميكرون) في مصر.وقال عبد الغفار: "أغلب إصابات كورونا بمتحور دلتا، ولم يتم رصد متحور أوميكرون في مصر حتى الأن"، مؤكداً على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس (كورونا)، وفق (اليوم السابع).وأضاف: "أن تحليل pcr ما زال قادراً على اكتشاف الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا حتى مع المتحور الجديد أوميكرون"، لافتاً إلى أن هناك توسع في إجراء المسح الجيني لسرعة اكتشاف أي متحورات.ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن جميع اللقاحات ذات فاعلية وجميع الأعراض التي تظهر على الأشخاص عقب الحصول على اللقاح غير مقلقة.