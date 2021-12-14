الأردن يعلن مشاركته باجتماع مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تشارك المملكة الأردنية الهاشيمية اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي، في العاصمة السويدية ستوكهولم.وسيحضر أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع، الذي سيعقد الساعة 2 ظهراً، وفق (المملكة).وكان الصفدي قد قال في الاجتماع الوزاري الرابع لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار، الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد: "إنّ الأردن سيواصل العمل مع الشركاء في المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية".