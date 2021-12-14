السعودية تستضيف القمة الخليجية بدورتها الـ42





رام الله - دنيا الوطنتستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الثانية والأربعين، بدعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.وتبحث القمة الخليجية، عدداً من الموضوعات والقضايا والتي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة للملفات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات سياسية وملفات ملحة أبرزها الملف النووي الإيراني.في سياق متصل، قال نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن: "وزراء الخارجية عبروا عن بالغ سعادتهم بانعقاد القمة الخليجية الثانية والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وبحثوا المواضيع المدرجة على جدول الأعمال".وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا): "يترأس ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر، وفد بلاده في قمة دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض".وقالت وكالة الأنباء العمانية: "إن فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، سيترأس وفد سلطنة عمان في مؤتمر القمة الـ42".بدورها، أعلنت وكالة أنباء الإمارات عن "ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وفد الدولة في اجتماع مجلس التعاون لدول الخليج العربية".من جهتها، أفادت وكالة (قنا) القطرية الرسمية بأن "أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيشارك في أعمال القمة الخليجية، كما أمدت وكالة الأنباء البحرينية، أن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى، سيترأس وفد بلاده الذي سيشارك في القمة.من جانبهما، ذكرت الوكالتين الرسميتين لكل من الكويت وعمان، بأن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عمان هيثم بن طارق، سيتغيبان عن القمة الخليجية.يشار إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأسس في عام 1981، ويضم ست دول وهي السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان.ووقعت قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر في الخامس من كانون الثاني/ يناير الماضي على بيان العلا في السعودية، الذي أنهى الأزمة المندلعة عام 2017 بين الدوحة من جهة والرياض والقاهرة وأبو ظبي والمنامة من جهة أخرى.