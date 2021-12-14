البريم: انطلاقة (حماس) نقلة نوعية في نقل المواجهة مع الكيان لداخل أراضينا المحتلة

رام الله - دنيا الوطنبارك محمد البريم مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ34، مؤكداً على أن هذه الانطلاقة هي مفخرة لكل فلسطيني ومقاوم للعدو الإسرائيلي.وقال البريم في تصريح صحفي: "(حماس) وكتائب القسام شكلتا نموذجاً مشرفاً متقدماً في المقاومة وهي الآن تمثل رأس الحربة في مقاومة ومجابهة العدو الصهيوني في فلسطين".وأضاف: "انطلاقة (حماس) حققت نقلة نوعية هامة في نقل المواجهة والمعركة مع الكيان لداخل أرضنا المحتلة لأول مرة في تاريخ صراعنا مع العدو الصهيوني المجرم".ولفت إلى أن (حماس) شوكة في عيون الأعداء ورقماً صعباً لا يمكن تجاوزه وأثبتت أنها بفضل الله أقوى من كل مخططات ومؤامرات الاحتلال.