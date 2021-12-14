وزير الخارجية التركي يزور الإمارات لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية التركية عن زيارة الوزير مولود جاويش أوغلو للإمارات الإمارات العربية المتحدة، مساء الاثنين، وذلك لبحث العلاقات الثنائية وإجراء محادثات مع رجال أعمال أتراك في دبي.وفي وقت سابق، وقعت أنقرة وأبوظبي عدة اتفاقات وصفقات خلال محادثات في أنقرة، بينما يعمل البلدان على إصلاح العلاقات بعد خلافات على مدى سنوات، وذلك في خطوة قالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصفها بأنها "لحقبة جديدة"، وفق (المملكة).وقالت وزارة الخارجية التركية: "إن جاويش أوغلو سيزور الإمارات في الفترة من 13 إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر، ويلتقي أيضا برجال أعمال أتراك في دبي خلال الزيارة".وأضافت في بيان: "في إطار المحادثات التي ستجرى مع مسؤولين إماراتيين في أثناء الزيارة، ستتم مناقشة الأبعاد المختلفة لعلاقاتنا مع هذا البلد وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية".