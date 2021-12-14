الصحة العالمية: نتوقع زيادة الإصابات والوفيات بسبب (أوميكرون)



وقالت: "مع زيادة حالات المتحور الذي يثير القلق في جميع أنحاء العالم، نتوقع زيادة أيضا في حالات دخول المستشفيات وحتى الوفيات" ،حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمنظمة الصحة العالمية لـ (سبوتنيك).





وأضافت: "لا تزال العديد من البلدان تفتقر إلى القدرة على تحليل عينات من جميع الإصابات أو الوفيات، لذلك قد يكون من الصعب تقديم معلومات دقيقة عن الوفيات الناجمة عن المتحور".





رام الله - دنيا الوطنتوقعت منظمة الصحة العالمية زيادة في عدد حالات الاستشفاء والإصابات ودخول المستشفيات، إضافة لحالات الوفاة الناجمة عن متحور الجديد (أوميكرون).