دولي

الصحة العالمية: نتوقع زيادة الإصابات والوفيات بسبب (أوميكرون)

الصحة العالمية: نتوقع زيادة الإصابات والوفيات بسبب (أوميكرون)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت منظمة الصحة العالمية زيادة في عدد حالات الاستشفاء والإصابات ودخول المستشفيات، إضافة لحالات الوفاة الناجمة عن متحور الجديد (أوميكرون).

وقالت: "مع زيادة حالات المتحور الذي يثير القلق في جميع أنحاء العالم، نتوقع زيادة أيضا في حالات دخول المستشفيات وحتى الوفيات"،حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمنظمة الصحة العالمية لـ (سبوتنيك).

وأضافت: "لا تزال العديد من البلدان تفتقر إلى القدرة على تحليل عينات من جميع الإصابات أو الوفيات، لذلك قد يكون من الصعب تقديم معلومات دقيقة عن الوفيات الناجمة عن المتحور".

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