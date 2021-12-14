شؤون فلسطينية

الاحصاء الفلسطيني: الاستمرار في تراجع أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة للشهر الثاني على التوالي

الاحصاء الفلسطيني: الاستمرار في تراجع أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة للشهر الثاني على التوالي
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.27% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة مع شهر تشرين أول 2021، بواقع 0.61% في قطاع غزة، وبمقدار 0.19% في الضفة الغربية، وبمقدار 0.11% في القدس

السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين خلال شهر تشرين ثاني 2021 يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 11.88%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 8.17%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 6.98%، وأسعار البيض بمقدار 4.85%، وأسعار البطاطا بمقدار 1.77%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 1.02%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.65%، على الرغم من ارتفاع أسعار دقيق الحبوب (الطحين) بنسبة 3.52%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.26%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.61%، وأسعار السكر والحلويات بنسبة 2.55%، وأسعار الأرز بنسبة 1.22%.

انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية 3 شيقل/1كغم، والكوسا 6 شيقل/1كغم، والفلفل الاخضر الحار 5 شيقل/1كغم، والزهرة والموز 4 شيقل/1كغم لكل منهما، والسبانخ 5 شيقل/1كغم، والافوكادو 9 شيقل/1كغم، والليمون 3 شيقل/1كغم، والبصل 3 شيقل/1كغم، والبيض 14 شيقل/2كغم، والبطاطا 2 شيقل/ 1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين ثاني 2021 مع شهر تشرين ثاني 2020، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.38%، بواقع 2.07% في القدس، وبنسبة 1.65% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.11% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.61% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة مع شهر تشرين أول 2021، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 18.04%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 9.03%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 8.91%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 3.65%.

وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 3.00%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 2.78%، وأسعار البطاطا بمقدار 2.08%، وأسعار البيض بمقدار 1.00%، على الرغم من ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 6.81%، وأسعار الخبز بنسبة 6.36%، وأسعار دقيق الحبوب (الطحين) بنسبة 4.71%، وأسعار السكر والحلويات بنسبة 4.52%، وأسعار الأرز بنسبة 3.37%.

سجلت أسعار السلع الآتية انخفاضاً في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البصل والبندورة بيوت بلاستيكية والكوسا والسبانخ والبطاطا 2 شيقل/1كغم لكل منها، والموز والتفاح 4 شيقل/1كغم لكل منهما، والافوكادو 6 شيقل/1كغم، والدجاج 17 شيقل/1كغم، والبيض 11 شيقل/2كغم.

شهد الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.19% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة مع شهر تشرين أول 2021، ويعود هذا الانخفاض الى انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 13.62%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.50%، وأسعار البيض بمقدار 7.40%، وأسعار البطاطا بمقدار 1.25%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.83%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 5.46%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 5.38%.

وأسعار السكر والحلويات بنسبة 2.15%، وأسعار دقيق الحبوب (الطحين) بنسبة 1.90%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.49%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 1.27%، وأسعار الأرز بنسبة 0.72%.

انخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية 3 شيقل/1كغم، والسبانخ 6 شيقل/1كغم، والزهرة والموز 4 شيقل/1كغم لكل منهما، والافوكادو 10 شيقل/1كغم، والبطاطا 3 شيقل/1كغم، والبيض 15 شيقل/2كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضاً مقداره 0.11% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة مع شهر تشرين أول 2021، نتيجة لانخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 10.87%، وأسعار البطاطا بمقدار 6.46%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.76%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.02%.

وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 2.20%، وأسعار دقيق الحبوب (الطحين) بمقدار 1.27%، وأسعار البيض بمقدار 0.87%، على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.29%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.13%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.56%، وأسعار الأرز بنسبة 1.19%.

و سجلت أسعار السلع الآتية انخفاضاً في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ البرتقال والليمون والموز والبندورة بيوت بلاستيكية 4 شيقل/1كغم لكل منها، والتفاح والكوسا 9 شيقل/1كغم لكل منهما، والافوكادو 8 شيقل/1كغم، والبطاطا 3 شيقل/1كغم، والسبانخ 7 شيقل/1كغم، والزهرة 5 شيقل/1كغم، والبصل 2.50 شيقل/1كغم.

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