الكويت: نساند الجهود الدولية لحل أزمة اليمن

رام الله - دنيا الوطنقالت دولة الكويت أنها ملتزمة بالوقوف إلى جانب اليمن، وذلك لاستعادة أمنه واستقراره، مؤكدةً عن دعمها للجهود الدولية التي من شأنها حل الأزمة في اليمن.وأكد أحمد الناصر وزير الخارجية الكويتي في اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ، أن دولته ملتزمة بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان، ومساندتها لكل الجهود الدولية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن، وفق (القبس).وأضاف الوزير: "أن بلاده تدعم مساعي الولايات المتحدة الأمريكية والإجراءات التي يتخذها المبعوث الخاص في هذا الإطار".بدوره، قدم المبعوث ليندر كينغ للناصر شرحاً عن آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، وأبرز الجهود التي يبذلها في إطار دفع المسار السياسي لحل الأزمة في اليمن.وأشاد بدولة الكويت وإسهاماتها ومساعيها إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.