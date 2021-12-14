حملة مداهمات واعتقالات في الضفة فجر اليوم





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الثلاثاء، واعتقلت خلالها عدد كبير من المواطنين.وشملت حملة الاعتقالات كلاً من الجريح نضال عطا- دير أبو مشعل غرب رام الله، علي العبوشي- طولكرم، ونوار مزهر التميمي- دير نظام غرب رام الله، وعرابي جواريش- بيت لحم، وفادي خطاب- كفر اللبد قرب طولكرم، وموسى عبد ربه- الولجة غرب بيت لحم، وجهاد موسى شلالدة- سعير شرق الخليل.واعتقلت قوات الاحتلال أيضاً محمد يوسف وراسنة- الشيوخ شرق الخليل، وقسام حلايقة- الشيوخ، والشيخ عمر عساف- فرعون قرب طولكرم، وهيثم يعقوب عمر- طولكرم، ومحمد صيام- القدس، وقصي عبد عليان- القدس، ومحمد الكوازبة- سعير، ومحمد تيسير زهران- دير أبو مشعل، ومهدي البرغوثي- دير أبر مشعل.