حملة مداهمات واعتقالات في الضفة فجر اليوم
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الثلاثاء، واعتقلت خلالها عدد كبير من المواطنين.
وشملت حملة الاعتقالات كلاً من الجريح نضال عطا- دير أبو مشعل غرب رام الله، علي العبوشي- طولكرم، ونوار مزهر التميمي- دير نظام غرب رام الله، وعرابي جواريش- بيت لحم، وفادي خطاب- كفر اللبد قرب طولكرم، وموسى عبد ربه- الولجة غرب بيت لحم، وجهاد موسى شلالدة- سعير شرق الخليل.
واعتقلت قوات الاحتلال أيضاً محمد يوسف وراسنة- الشيوخ شرق الخليل، وقسام حلايقة- الشيوخ، والشيخ عمر عساف- فرعون قرب طولكرم، وهيثم يعقوب عمر- طولكرم، ومحمد صيام- القدس، وقصي عبد عليان- القدس، ومحمد الكوازبة- سعير، ومحمد تيسير زهران- دير أبو مشعل، ومهدي البرغوثي- دير أبر مشعل.
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