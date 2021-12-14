الإحصاء الفلسطيني يعقد الاجتماع النصف السنوي التاسع عشر لمجموعة التمويل الرئيسية للجهاز (CFG)



















رام الله - دنيا الوطنعقد الإحصاء الفلسطيني اليوم الإثنين الموافق 13/12/2021 في مقره الرئيسي بمدينة رام الله، الاجتماع نصف السنوي التاسع عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للإحصاء، برئاسة د. علا عوض، رئيسة الإحصاء الفلسطيني وبمشاركة الوكلاء وعدد من المدراء العامين، بينما شارك من الممولين الرئيسيين السيدة انغرد نورستاين مديرة التعاون في الممثلية النرويجية والسيدة ليلى شديد والسيد عماد الدين عبد الله من الممثلية النرويجية.وقد رحبت د. عوض بالحضور، وقدمت نبذة عن طبيعة وتطور عمل جهاز الإحصاء خلال الفترة السابقة بما في ذلك استمرارية عمل الجهاز خلال جائحة كورونا، وخصوصاً الالتزام بإصدار المخرجات الإحصائية وفق الرزنامة الإحصائية.وقد تناول الاجتماع اعتماد تقرير تقدم العمل الفني والمالي لبرنامج عمل الإحصاء الفلسطيني للنصف الأول من العام 2021، إضافة إلى استعراض واعتماد خطة برنامج الإحصاء الفلسطيني لسنة 2022، بالإضافة إلى استعراض الأنشطة والمشاريع التي يقوم الإحصاء بتنفيذها وأهمها قيام الإحصاء باستكمال عملية جمع بيانات التعداد الزراعي 2021 وفقاً للخطة المحدثة، وكذلك التحضيرات الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير قواعد بيانات المنشآت للهيئات المحلية المخطط تنفيذه في العام 2022.وقد أثنى الحضور على إنجازات الاحصاء الفلسطيني وتميزه في إدارة برامجه ومشاريعه في ظل الظروف الراهنة، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققها خلال الفترة السابقة.