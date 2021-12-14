هيئة الأسرى: تدهور جاد على الوضع الصحي للأسير محارب مناصرة





وقد تم تشخيص حالته من قبل الأطباء بأنها خطيرة جدا، وهو بحاجة الى علاج طبي سريع وعاجل وخاصة ان هناك تراجع كبير على حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي من قبل إدارة السجن.



يذكر أن مناصرة محكوم بالسجن الفعلي لمدة( 36) عاماً، امضى منها( 16 عاماً )، داخل السجون الإسرائيلية .



تطالب الهيئة المجتمع الدولي ومؤسساته التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسير مناصرة، ووضع حد لسياسة الإهمال الطبي والتي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينين، وحولت حياتهم وحياة أسرهم لعقاب حقيقي يدفعون ثمنه كل يوم.





رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين اليوم الاثنين، بأن الاسير محارب مناصرة من بلدة بني نعيم قضاء الخليل، يعاني من أوضاع صحية صعبة تتجسد في معاناته من حروق حادة في مناطق مختلفة في وجهه، وجسده، كما ويشتكي مناصرةمن جلطة قلبية، وعدة أمراض باطنية.