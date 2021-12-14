زلزال قوي يضرب جنوب إندونيسيا وتحذيرات من تسونامي



وأكد المركز الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق خمسة كيلومترات، ولم يتم رصد أي خسائر بشرية أو مادية حتى الللحظة.



يشار إلى أن إندونسيا تتعرض لهزات أرضية من حين لآخر، بسبب وقوعها في منطقة نشاط زلزالي تسمى حزام النار للمحيط الهادي.





رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.5 درجات منطقة شرق نوسا تينجارا في بحر "فلوريس" جنوب إندونيسيا، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء.وذكرت إدارة الأرصاد الجوية في إندونيسيا، أنها أصدرت تحذيراً من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، فيما قدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قدر أن شدة الزلزال 7.7 درجة.