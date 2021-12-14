الصين تعلن رصد أول إصابة بالمتحور (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الصحية الصينية عن اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور (أوميكرون) لفيروس (كورونا)، لدى شخص في مدينة تيانجين بشمال الصين.وقالت السلطات في بيان: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف سلالة اوميكرون في الصين القارية".وتبين حالة الإصابة بالمتحور (أوميكرون) من خلال الكشف عن الحالة عبر اختبار فيروس (كورونا) الخاص باستخدام عينات مأخوذة من الجهاز التنفسي، وتم إرسال المصاب إلى المستشفى وعزله.فيما نقل التلفزيون الصيني عن لجنة الدولة للصحة العامة مطلع الشهر الجاري، عن بدء تطوير لقاح مضاد لـ(أوميكرون) المتحور الجديد من فيروس (كورونا).