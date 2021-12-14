دولي

الصين تعلن رصد أول إصابة بالمتحور (أوميكرون)

الصين تعلن رصد أول إصابة بالمتحور (أوميكرون)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الصينية عن اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور (أوميكرون) لفيروس (كورونا)، لدى شخص في مدينة تيانجين بشمال الصين.

وقالت السلطات في بيان: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف سلالة اوميكرون في الصين القارية".

وتبين حالة الإصابة بالمتحور (أوميكرون) من خلال الكشف عن الحالة عبر اختبار فيروس (كورونا) الخاص باستخدام عينات مأخوذة من الجهاز التنفسي، وتم إرسال المصاب إلى المستشفى وعزله. 

فيما نقل التلفزيون الصيني عن لجنة الدولة للصحة العامة مطلع الشهر الجاري، عن بدء تطوير لقاح مضاد لـ(أوميكرون) المتحور الجديد من فيروس (كورونا).

أخبار ذات صلة

زلزال قوي يضرب جنوب إندونيسيا وتحذيرات من تسونامي

زلزال قوي يضرب جنوب إندونيسيا وتحذيرات من تسونامي

رئيس الوزراء الإسرائيلي يختتم زيارته للإمارات

رئيس الوزراء الإسرائيلي يختتم زيارته للإمارات

الصحة الإسرائيلية: 444 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الإسرائيلية: 444 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

باكستان ترصد تسجيل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

باكستان ترصد تسجيل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

فرنسا: مصرع خمسة أشخاص في حريق بجزيرة لا ريونيون

فرنسا: مصرع خمسة أشخاص في حريق بجزيرة لا ريونيون

قمة افتراضية مرتقبة بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني

قمة افتراضية مرتقبة بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني

منظمة الصحة العالمية تكشف معلومات جديدة عن المتحور (أوميكرون)

منظمة الصحة العالمية تكشف معلومات جديدة عن المتحور (أوميكرون)

الرئيس الأمريكي يعلن ولاية كنتاكي منطقة منكوبة جراء الإعصار المدمر

الرئيس الأمريكي يعلن ولاية كنتاكي منطقة منكوبة جراء الإعصار المدمر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: خمسة معتقلون إداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

نادي الأسير: خمسة معتقلون إداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

حالة المعابر في قطاع غزة اليوم الثلاثاء

حالة المعابر في قطاع غزة اليوم الثلاثاء

إضاءة شجرة الميلاد في روابي

إضاءة شجرة الميلاد في روابي

معايعة تضيء شجرة الميلاد في الزبابدة

معايعة تضيء شجرة الميلاد في الزبابدة

أبو سنينة يُطلع سفير نيكاراغوا على انتهاكات الاحتلال في الخليل

أبو سنينة يُطلع سفير نيكاراغوا على انتهاكات الاحتلال في الخليل

(أونروا) تفتتح مدرسة مخيم عمان الجديد الممولة سعودياً في الأردن

(أونروا) تفتتح مدرسة مخيم عمان الجديد الممولة سعودياً في الأردن

&#34;الديمقراطية&#34; تثمن مقاطعة الحركة الطلابية بكلية الحقوق بجامعة نيويورك المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية

"الديمقراطية" تثمن مقاطعة الحركة الطلابية بكلية الحقوق بجامعة نيويورك المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية

غزة: &#34;النقل والمواصلات&#34; تصدر لوحات تمييز للمركبات بمواصفات عالية

غزة: "النقل والمواصلات" تصدر لوحات تمييز للمركبات بمواصفات عالية

منوعات

ما حقيقية هجوم مصطفى شعبان على محمد رمضان؟

ما حقيقية هجوم مصطفى شعبان على محمد رمضان؟

حقيقة وفاة الفنان ربيع شهاب الشهير بـ &#34;عليوة&#34;

حقيقة وفاة الفنان ربيع شهاب الشهير بـ "عليوة"

شيرين تفاجئ متابع بإنشاء حساب (تيك توك) باسمه.. ورد الأخير عليها

شيرين تفاجئ متابع بإنشاء حساب (تيك توك) باسمه.. ورد الأخير عليها

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

عربي

عُمان: تسجيل أول حالتي إصابة بمتحور (أوميكرون) في البلاد

عُمان: تسجيل أول حالتي إصابة بمتحور (أوميكرون) في البلاد

الرئيس التونسي يعلن موعد إجراء استفتاء وطني وانتخابات تشريعية في البلاد

الرئيس التونسي يعلن موعد إجراء استفتاء وطني وانتخابات تشريعية في البلاد

ولي عهد أبوظبي: نأمل أن تعزز زيارة بينت التعاون لصالح شعوب المنطقة

ولي عهد أبوظبي: نأمل أن تعزز زيارة بينت التعاون لصالح شعوب المنطقة

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: إيران تنتهج أسلوب &#34;المماطلة&#34; وغير جادة بالمحادثات

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: إيران تنتهج أسلوب "المماطلة" وغير جادة بالمحادثات