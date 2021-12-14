الطقس: تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي





رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام خلال ساعات المساء، والليل تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً وبارداً تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.أما الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .والخميس، ويكون الجو غائماً جزئياً وبارداً ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية أكثر برودة لذا يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات ألحرارة وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات النهار إلى معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يوم الثلاثاء من خطر، وتشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.