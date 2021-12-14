جامعة بيرزيت تدين اقتحام قوات الاحتلال لحرم الجامعة قرب رام الله













رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حرم جامعة بيرزيت قرب رام لله.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قامت بفرض طوق عسكري على جامعة بيرزيت من جميع مداخلها، واعتدت على حرس الجامعة، وفق (وفا).وقالت جامعة بيرزيت في بيان لها: "إن قوات الاحتلال اقتحمت حرمها الجامعي، واعتدت على الحرس، وقامت بالعبث والتخريب بمحتويات الجامعة".وأدانت الجامعة هذا الاقتحام، واعتبرته "انتهاكا لكل الأعراف والمواثيق التي تجرم الاعتداء على المرافق الأكاديمية والصحية".