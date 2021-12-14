شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط أكثر من كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة في ضواحي القدس

الشرطة تضبط أكثر من كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة في ضواحي القدس
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة مساء اليوم أكثر من كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة وقبضت على شخصين يعتبران من أبرز تجار هذه المواد في منطقة شمال مدينة القدس. 

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة  أنه وبعد إجراءات البحث والتحري والرقابة الحثيثة التي تقوم بها شرطة مكافحة المخدرات في شرطة ضواحي القدس تمكنت من القبض على شخصين متلبسين  بتجارة المواد المخدرة وضبطت بحوزتهما مادة يشتبه أنها مخدرة من نوع القنب الهندي المهجن بلغ وزنها 1341,4غم ومادة يشتبه أنها مخدرة من نوع ماريجوانا بلغ وزنها 16,6 غم ومادة يشتبه أنها مخدرة من نوع حشيش بلغ وزنها 7,3غم.

وأكد ارزيقات بأن الشرطة تحفظت على المقبوض عليهما لحين إحالتهما والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولاً.

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