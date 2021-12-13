شؤون فلسطينية

إضاءة شجرة الميلاد في روابي

إضاءة شجرة الميلاد في روابي
رام الله - دنيا الوطن
أضاءت مدينة روابي، مساء اليوم الاثنين، شجرة الميلاد إيذانا بانطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

واحتفلت روابي بإضاءة شجرة الميلاد، بحضور مؤسس مدينة روابي بشار المصري، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والوطنية، ورجال دين، ومئات المواطنين الذين قدموا من مختلف المناطق للتعبير عن سعادتهم وابتهاجهم في هذه المناسبة المميزة، وللاستمتاع بسوق الميلاد ضمن فعاليات الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة التي تنظمها مدينة روابي.

ويحمل سوق الميلاد نحو 30 كشكا من الأعمال والصناعات الحرفية المختلفة، والمأكولات الشعبية، والمطرزات، إضافة لعدد من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين قدموا لعرض منتجاتهم أمام مئات الزوار يوميا.

وتمنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، في كلمتها، أن يسود السلام والمحبة بلادنا، وأن ينعم أبناء شعبنا بالسلام خاصة في ظل الجائحة التي تعصف بالعالم.

ودعت أبناء شعبنا بهذه المناسبة إلى رسم البسمة ونشر المحبة بين بعضهم، خاصة عائلات الشهداء والأسرى، متمنية أن تعود المناسبة العام المقبل وقد نال شعبنا حريته واستقلاله.

وأضافت غنام: "أن روابي تمثل نموذجا يُحتذى به في سعيها نحو إرساء ثقافة الفرح والسلام وتقبل الآخر، وهي بذلك توصل رسالة لكل العالم كيف يمكن لشعب يرزح تحت الاحتلال أن يعلم الناس الحياة والحب".

بدوره، قال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، الأب عطا الله حنا، إن شعبنا يواصل احتفالاته بالأعياد رغم ما يعانيه من الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، مستذكرا أسرانا وشهداءنا وآخرهم الشهيد جميل كيال الذي استشهد في مدينة نابلس.

وتابع: "جئتكم من رحاب مدينتي القدس وبيت لحم حاملا رسالة الميلاد، رسالة المحبة، ودعوتي لكم يا أبناء شعبنا أحبوا بعضكم لأن وحدتكم قوة في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية".

من جانبه، قال رئيس بلدية روابي إبراهيم الناطور: "نجتمع اليوم في هذه المناسبة الجميلة، بعد العرس الديمقراطي الذي شهدته البلديات والهيئات المحلية في الوطن، وروابي كانت بكل حب جزء من هذا العرس الكبير، حيث جرت انتخابات لأول مرة في روابي، وفخور لانتخابي رئيسا للبلدية".

وأضاف: "نحتفل في هذا المساء من قلب روابي النابض بالحياة وكلنا أمل بأن يعم السلام والوئام في أرضنا وسائر العالم، كما ونتوجه بصلواتنا ودعائنا إلى أهلنا في القدس وبيت لحم وكل فلسطين، وأن يكون العام الجديد عام خير على البشرية جمعاء".

وتخلل الحفل عرض كشفي قدمته كشافة النادي الأرثوذكسي العربي بيت ساحور، وقافلة سانتا، وفقرات غنائية ساحرة قدمتها الفنانة رلى حكيم.


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