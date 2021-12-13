"المقاومة الشعبية" تستنكر اعتقال الاحتلال لعدد من القيادات والأسري المحررين





وتعتبر الحركة أن سياسة الاعتقال التي يمارسها الاحتلال ضد القادة والأسرى المحررين هي سياسة فاشلة لن تحصد سوى الإخفاق التام ولن تثنى شعبنا وقيادته عن مواصلة طريق الجهاد والمقاومة والنضال.





وحيت الشباب الثائر وأبطال وقادة الضفة الغربية والقدس المحتلة ونؤكد أن نهجكم المقاوم هو الطريق الصحيح لتحرير فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنتستنكر حركة المقاومة الشعبية، حملة الاعتقالات الشرسة التي طالت عدد من القادة والأسرى المحررين في الضفة الغربية والقدس على يد قوات الاحتلال.