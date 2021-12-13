شؤون فلسطينية

غزة: "النقل والمواصلات" تصدر لوحات تمييز للمركبات بمواصفات عالية

غزة: "النقل والمواصلات" تصدر لوحات تمييز للمركبات بمواصفات عالية
رام الله - دنيا الوطن
قال خليل الزيان، مدير عام العلاقات العامة والاعلام، بغزة، أن وزارته أصدرت لوحات تمييز للمركبات جديدة ذات مواصفات عالية ولمواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

وأضاف الزيان أنه بعد راسة اللوحات القديمة التي كان بها العديد من الإشكاليات وهي سرعة تلفها وعدم ثبات الطلاء عليها وضعف نوع المعدن بها كان لابد من تطوير هذه اللوحات.

وتابع بالقول: إن هذه اللوحات تأتي من باب تعزيز وضبط الجانب المروري والانفلات المروري، حيث أنه هذه اللوحات ذات متانة عالية ويوجد بها علامات مائية مما يحقق مزيد من الأمان ولا يمكن تزويرها.

وأوضح الزيان أن هذه اللوحات تعمل رقم تسلسلي يوضع على رخصة المركبة بحيث يصعب نقل هذه اللوحة إلى سيارة أخرى مما يحقق أعلى درجات الأمن الأمان ومساعدة رجال الشرطة في عملهم.


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