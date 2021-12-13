الطيراوي يستقبل وفد فتح الأقاليم الجنوبية في جامعة الاستقلال بأريحا

استقبل اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الاثنين، وفد حركة فتح بالأقاليم الجنوبية في مقر جامعة الاستقلال بأريحا، وذلك بحضور الأخ أحمد حلس والاخ روحي فتوح عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح والدكتورة ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة.





وتحدث الطيراوي عن جامعة الاستقلال التي تمثل صرحا كبيرا في تخريج الضباط القادرين على العمل في المؤسسة الأمنية لدولة فلسطين بكل كفاءة واقتدار.





وأضاف الطيراوي ان من طموحاته ان يكون فرعا للجامعة في غزة ولكن ما يعطل ذلك هو الانقسام.





وجرى خلال الزيارة نقاش موسع مع اللواء الطيراوي بصفته مفوض المنظمات الشعبية حول أوضاع الحركة التنظيمية بالإضافة الى هموم وقضايا قطاع غزة التي تحتاج إلى العلاج سريعا.









رام الله - دنيا الوطن