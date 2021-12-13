وفد فتح من غزة يواصل لقاءاته مع أعضاء اللجنة المركزية في رام الله



وجرى اللقاء الاول صباح اليوم السبت مع الأخ الوزير حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بحضور عضوي اللجنة المركزية احمد حلس وروحي فتوح.



اما اللقاء الثاني فقد كان ظهر اليوم مع الأخ الفريق جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية بتواجد عضوي اللجنة المركزية احمد حلس وروحي فتوح.



وكان ختام اللقاءات مساء مع اعضاء اللجنة المركزية الاخوة الحج اسماعيل جبر وأحمد حلس وروحي فتوح و د.صبري صيدم.















وجرى خلال هذه اللقاءات الحديث باستفاضة حول الوضع التنظيمي، بالاضافة الى التأكيد على ضرورة حل المشاكل التي يواجهها أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية والتي أثرت على الاطار التنظيمي بفعل الاجراءات التي تم اتخاذها.

رام الله - دنيا الوطنواصل وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الذي يضم أعضاء الهيئة القيادية العليا وأمناء سر الأقاليم والمكاتب الحركية في قطاع غزة لقاءاته مع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في المحافظات الشمالية.