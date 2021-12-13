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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يؤكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع واشنطن

الرئيس عباس يؤكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع واشنطن
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس محمود عباس، أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.

جاء ذلك خلال استقباله مساء اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند.

وأطلع الرئيس عباس، الضيفة، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

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