شؤون فلسطينية

بواقع ستة مشاريع.. الإعلان عن المرحلة الثانية من المبادرة المصرية لإعادة إعمار القطاع

بواقع ستة مشاريع.. الإعلان عن المرحلة الثانية من المبادرة المصرية لإعادة إعمار القطاع
جانب من الاحتفال
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الاثنين، انتهاء المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية من المبادرة المصرية لإعادة إعمار القطاع.

وقال المهندس عمرو عارف، من اللجنة المصرية، إن المرحلة الثانية ستشمل ستة مشاريع، وهي تطوير التقاطع الهامة في ميدان الشجاعية والسرايا، عن طريق إنشاء "كوبريين"، بالإضافة إلى ودار مصر 2 (جباليا)، وتطوير الواجهة البحرية للكورنيش، ودار مصر 3 (بيت لاهيا)، وإنشاء التجمعات السكنية "المدن"، بالإضافة إلى دار مصر 1 (مدينة الزهراء).

وبهذه المناسبة أقيم حفل في مدينة غزة، شهد توقيع مشروع كورنيش شارع الرشيد.

 وصرح إبراهيم الشنيقي، رئيس اللجنة المصرية لإعادة اعمار غزة، إنه بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدأت المرحلة الثانية، مؤكداً أن توجهات القيادة السياسية لإعادة إعمار غزة، هي الاستعانة بالأيدي العامة والشركات الفلسطينية، القادرة على تنفيذ الأعمال.

وأضاف: "أسس الإعمار التي تم الاتفاق عليها من الجانبين، وضعت حتى يلمسها جميع فئات الشعب الفلسطيني المتضرر، ولتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب الفلسطيني، واستكمالا للدور المصري المحوري تجاه قطاع غزة".  

أخبار ذات صلة

طالع: قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة اشتية

طالع: قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة اشتية

أبو مويس يُعلن انطلاق نادي البحث العلمي الفلسطيني

أبو مويس يُعلن انطلاق نادي البحث العلمي الفلسطيني

اشتية يعلن عن المشاريع التي أقرتها الحكومة لصالح محافظة قلقيلية

اشتية يعلن عن المشاريع التي أقرتها الحكومة لصالح محافظة قلقيلية

آليات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة

آليات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تناقش خطة لجنة دعم المنتج الوطني

"الاقتصاد" بغزة تناقش خطة لجنة دعم المنتج الوطني

لجنة الانتخابات تعلن موعد انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021

لجنة الانتخابات تعلن موعد انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021

وفاتان و410 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة وغزة

وفاتان و410 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة وغزة

جماهير نابلس تُشيّع جثمان الشهيد جميل الكيال

جماهير نابلس تُشيّع جثمان الشهيد جميل الكيال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو مويس يُعلن انطلاق نادي البحث العلمي الفلسطيني

أبو مويس يُعلن انطلاق نادي البحث العلمي الفلسطيني

اشتية يعلن عن المشاريع التي أقرتها الحكومة لصالح محافظة قلقيلية

اشتية يعلن عن المشاريع التي أقرتها الحكومة لصالح محافظة قلقيلية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تناقش خطة لجنة دعم المنتج الوطني

"الاقتصاد" بغزة تناقش خطة لجنة دعم المنتج الوطني

طعم الله: لجنة الانتخابات تبدأ اليوم التحضير للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس

طعم الله: لجنة الانتخابات تبدأ اليوم التحضير للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي (عسقلان) ( ونفحة) يشتكون أوضاعاً صحية غاية في السوء

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي (عسقلان) ( ونفحة) يشتكون أوضاعاً صحية غاية في السوء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء &#34;كشفان جديدان&#34;

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء "كشفان جديدان"

&#34;حماية&#34; يطالب &#34;غوتيرش&#34; بالعمل الجاد لإنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاستيطان بالقدس المحتلة

"حماية" يطالب "غوتيرش" بالعمل الجاد لإنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاستيطان بالقدس المحتلة

المفتي العام يدين تصريحات عنصرية ضد المسجد الاقصى المبارك

المفتي العام يدين تصريحات عنصرية ضد المسجد الاقصى المبارك

منوعات

حقيقة وفاة الفنان ربيع شهاب الشهير بـ &#34;عليوة&#34;

حقيقة وفاة الفنان ربيع شهاب الشهير بـ "عليوة"

شيرين تفاجئ متابع بإنشاء حساب (تيك توك) باسمه.. ورد الأخير عليها

شيرين تفاجئ متابع بإنشاء حساب (تيك توك) باسمه.. ورد الأخير عليها

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

عربي

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: إيران تنتهج أسلوب &#34;المماطلة&#34; وغير جادة بالمحادثات

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: إيران تنتهج أسلوب "المماطلة" وغير جادة بالمحادثات

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين