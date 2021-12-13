بواقع ستة مشاريع.. الإعلان عن المرحلة الثانية من المبادرة المصرية لإعادة إعمار القطاع





وصرح إبراهيم الشنيقي، رئيس اللجنة المصرية لإعادة اعمار غزة، إنه بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدأت المرحلة الثانية، مؤكداً أن توجهات القيادة السياسية لإعادة إعمار غزة، هي الاستعانة بالأيدي العامة والشركات الفلسطينية، القادرة على تنفيذ الأعمال.



وأضاف: "أسس الإعمار التي تم الاتفاق عليها من الجانبين، وضعت حتى يلمسها جميع فئات الشعب الفلسطيني المتضرر، ولتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب الفلسطيني، واستكمالا للدور المصري المحوري تجاه قطاع غزة".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الاثنين، انتهاء المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية من المبادرة المصرية لإعادة إعمار القطاع.وقال المهندس عمرو عارف، من اللجنة المصرية، إن المرحلة الثانية ستشمل ستة مشاريع، وهي تطوير التقاطع الهامة في ميدان الشجاعية والسرايا، عن طريق إنشاء "كوبريين"، بالإضافة إلى ودار مصر 2 (جباليا)، وتطوير الواجهة البحرية للكورنيش، ودار مصر 3 (بيت لاهيا)، وإنشاء التجمعات السكنية "المدن"، بالإضافة إلى دار مصر 1 (مدينة الزهراء).وبهذه المناسبة أقيم حفل في مدينة غزة، شهد توقيع مشروع كورنيش شارع الرشيد.