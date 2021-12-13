رئيس الوزراء الإسرائيلي يختتم زيارته للإمارات

اختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الاثنين، زيارته إلى الإمارات، وشكر ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد على حفاوة الاستقبال وعلى المحادثات المعمقة والصريحة التي أجراها معه.





وقال وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): "أختتم زيارتي بتفاؤل كبير حيث هذا النموذج من العلاقات سيشكل حجر أساس لعلاقات متفرعة في كل أنحاء المنطقة".







وحضر جانبا المحادثات مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد الذي انهى قبل خمسة أيام جولة محادثات في طهران.





وفي سياق مقابلة مع وكالة الانباء الإماراتية (وام)، قال بينت إنه يتطلع الى استمرار تطور العلاقات الثنائية وتوطيدها.





وأضاف: أن الإمارات وإسرائيل تتقاسمان قيم التسامح والسلام والحوار، مؤكداً أن الشراكة والصداقة بين الدولتين طبيعية، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنوكان اللقاء بين بينت وولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، استمر اللقاء اكثر من اربع ساعات، منها نحو ساعتين ونصف الساعة على انفراد.