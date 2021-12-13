عربي

ولي عهد أبوظبي: نأمل أن تعزز زيارة بينت التعاون لصالح شعوب المنطقة

ولي عهد أبوظبي: نأمل أن تعزز زيارة بينت التعاون لصالح شعوب المنطقة
رام الله - دنيا الوطن
أعرب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عن أمله في أن تقود زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت للإمارات إلى تعزيز التعاون لصالح المنطقة.

وقال ابن زايد خلال لقائه في أبوظبي برئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يتطلع إلى أن تسهم زيارته "في دفع علاقات التعاون إلى مزيد من الخطوات الإيجابية لمصلحة شعبي البلدين وشعوب المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وبحث اللقاء "مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية، خاصة مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية".

وتطرق اللقاء "إلى الأهمية التي يمثلها معرض "إكسبو 2020 دبي" خاصة بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من الفرص وأحدث حلول الاستدامة والابتكارات التي تعرضها الدول".

وأكد ولي عهد أبوظبي أن نهج بلاده في علاقاتها الخارجية يرتكز منذ تأسيسها "على مبادئ ثابتة من الاحترام المتبادل والتعاون وإرساء قيم التعايش والسلام والذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب".

وأعرب ابن زايد عن أمله في أن "يعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن هذه المنطقة هي:

"أرض السلام ومهد الديانات السماوية التي أشرقت على العالم كله بدعوة الخير والمحبة".

في سياق متصل، أعرب بينت عن سعادته بزيارته الأولى إلى الإمارات "مشيداً بمستوى التعاون بين البلدين والخطوات التي يتخذانها انطلاقاً من "اتفاق السلام الإبراهيمي" الذي وقعه الجانبان.

وشدد الجانبان في نهاية اللقاء على "أهمية توسعة الشراكات النوعية في المجالات الاستثمارية والاقتصادية التي تخدم أولويات التنمية المستدامة في البلدين والمنطقة جمعاء".

ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات بالعاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما عرفت بـ "اتفاقية إبراهيم للسلام"، ومنذ ذلك الوقت تم توقيع عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات بين تل أبيب وأبوظبي.

ومساء أمس الأحد، وصل بينت إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي، حيث كان في استقباله وزير الخارجية عبد الله بن زايد.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، رئيس وزراء إسرائيل إلى زيارة الإمارات، للمرة الأولى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.

أخبار ذات صلة

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: إيران تنتهج أسلوب &#34;المماطلة&#34; وغير جادة بالمحادثات

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: إيران تنتهج أسلوب "المماطلة" وغير جادة بالمحادثات

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين

الأردن: توقيع منح أميركية بـ 597 مليون دولار لدعم اقتصاد البلاد

الأردن: توقيع منح أميركية بـ 597 مليون دولار لدعم اقتصاد البلاد

مقتل ثلاثة سوريين في عملية إنزال لطائرات أمريكية في دير الزور السورية

مقتل ثلاثة سوريين في عملية إنزال لطائرات أمريكية في دير الزور السورية

رئيس البرلمان العربي: الدبلوماسية البرلمانية دافع لتمكين وريادة المرأة وداعم لمسيرتها الشاملة

رئيس البرلمان العربي: الدبلوماسية البرلمانية دافع لتمكين وريادة المرأة وداعم لمسيرتها الشاملة

سوريا: السماح لجميع اللبنانيين بدخول البلاد بشرط التقيد بالإجراءات الصحية

سوريا: السماح لجميع اللبنانيين بدخول البلاد بشرط التقيد بالإجراءات الصحية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تناقش خطة لجنة دعم المنتج الوطني

"الاقتصاد" بغزة تناقش خطة لجنة دعم المنتج الوطني

طعم الله: لجنة الانتخابات تبدأ اليوم التحضير للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس

طعم الله: لجنة الانتخابات تبدأ اليوم التحضير للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي (عسقلان) ( ونفحة) يشتكون أوضاعاً صحية غاية في السوء

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي (عسقلان) ( ونفحة) يشتكون أوضاعاً صحية غاية في السوء

&#34;حماية&#34; يطالب &#34;غوتيرش&#34; بالعمل الجاد لإنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاستيطان بالقدس المحتلة

"حماية" يطالب "غوتيرش" بالعمل الجاد لإنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاستيطان بالقدس المحتلة

المفتي العام يدين تصريحات عنصرية ضد المسجد الاقصى المبارك

المفتي العام يدين تصريحات عنصرية ضد المسجد الاقصى المبارك

الاحتلال يشرع بتجريف أراض على المدخل الشرقي لحي &#34;الشيخ جراح&#34; في القدس

الاحتلال يشرع بتجريف أراض على المدخل الشرقي لحي "الشيخ جراح" في القدس

اشتية: الاحتلال يخنق قلقيلية بالاستيطان وجدار الفصل والبوابات الحديدية

اشتية: الاحتلال يخنق قلقيلية بالاستيطان وجدار الفصل والبوابات الحديدية

(حماس) مهنئة بالإفراج عن الشيخ صلاح: الاحتلال لن يفلح في تغييب رموز فلسطين

(حماس) مهنئة بالإفراج عن الشيخ صلاح: الاحتلال لن يفلح في تغييب رموز فلسطين

منوعات

حقيقة وفاة الفنان ربيع شهاب الشهير بـ &#34;عليوة&#34;

حقيقة وفاة الفنان ربيع شهاب الشهير بـ "عليوة"

شيرين تفاجئ متابع بإنشاء حساب (تيك توك) باسمه.. ورد الأخير عليها

شيرين تفاجئ متابع بإنشاء حساب (تيك توك) باسمه.. ورد الأخير عليها

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

عربي

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: إيران تنتهج أسلوب &#34;المماطلة&#34; وغير جادة بالمحادثات

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: إيران تنتهج أسلوب "المماطلة" وغير جادة بالمحادثات

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين