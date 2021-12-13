آليات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة

توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، لمسافة محدودة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.





وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن عدة آليات عسكرية توغلت عشرات الأمتار وتحت غطاء من طائرات الاستطلاع شرق البلدة، وشرعت بأعمال تمشيط وتجريف داخل أراضي المواطنين القريبة من السلك الفاصل.





وتقوم آليات الاحتلال بين الفينة والأخرى بعمليات توغل على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها وزراعتها والاستفادة منها.

رام الله - دنيا الوطن