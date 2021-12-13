شؤون فلسطينية

آليات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة

آليات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، لمسافة محدودة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن عدة آليات عسكرية توغلت عشرات الأمتار وتحت غطاء من طائرات الاستطلاع شرق البلدة، وشرعت بأعمال تمشيط وتجريف داخل أراضي المواطنين القريبة من السلك الفاصل.

وتقوم آليات الاحتلال بين الفينة والأخرى بعمليات توغل على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها وزراعتها والاستفادة منها.

أخبار ذات صلة

اشتية يعلن عن المشاريع التي أقرتها الحكومة لصالح محافظة قلقيلية

اشتية يعلن عن المشاريع التي أقرتها الحكومة لصالح محافظة قلقيلية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تناقش خطة لجنة دعم المنتج الوطني

"الاقتصاد" بغزة تناقش خطة لجنة دعم المنتج الوطني

لجنة الانتخابات تعلن موعد انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021

لجنة الانتخابات تعلن موعد انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021

وفاتان و410 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة وغزة

وفاتان و410 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة وغزة

جماهير نابلس تُشيّع جثمان الشهيد جميل الكيال

جماهير نابلس تُشيّع جثمان الشهيد جميل الكيال

طعم الله: لجنة الانتخابات تبدأ اليوم التحضير للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس

طعم الله: لجنة الانتخابات تبدأ اليوم التحضير للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي (عسقلان) ( ونفحة) يشتكون أوضاعاً صحية غاية في السوء

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي (عسقلان) ( ونفحة) يشتكون أوضاعاً صحية غاية في السوء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء &#34;كشفان جديدان&#34;

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء "كشفان جديدان"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تناقش خطة لجنة دعم المنتج الوطني

"الاقتصاد" بغزة تناقش خطة لجنة دعم المنتج الوطني

طعم الله: لجنة الانتخابات تبدأ اليوم التحضير للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس

طعم الله: لجنة الانتخابات تبدأ اليوم التحضير للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي (عسقلان) ( ونفحة) يشتكون أوضاعاً صحية غاية في السوء

هيئة الأسرى: 5 أسرى بمعتقلي (عسقلان) ( ونفحة) يشتكون أوضاعاً صحية غاية في السوء

&#34;حماية&#34; يطالب &#34;غوتيرش&#34; بالعمل الجاد لإنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاستيطان بالقدس المحتلة

"حماية" يطالب "غوتيرش" بالعمل الجاد لإنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاستيطان بالقدس المحتلة

المفتي العام يدين تصريحات عنصرية ضد المسجد الاقصى المبارك

المفتي العام يدين تصريحات عنصرية ضد المسجد الاقصى المبارك

الاحتلال يشرع بتجريف أراض على المدخل الشرقي لحي &#34;الشيخ جراح&#34; في القدس

الاحتلال يشرع بتجريف أراض على المدخل الشرقي لحي "الشيخ جراح" في القدس

اشتية: الاحتلال يخنق قلقيلية بالاستيطان وجدار الفصل والبوابات الحديدية

اشتية: الاحتلال يخنق قلقيلية بالاستيطان وجدار الفصل والبوابات الحديدية

(حماس) مهنئة بالإفراج عن الشيخ صلاح: الاحتلال لن يفلح في تغييب رموز فلسطين

(حماس) مهنئة بالإفراج عن الشيخ صلاح: الاحتلال لن يفلح في تغييب رموز فلسطين

منوعات

حقيقة وفاة الفنان ربيع شهاب الشهير بـ &#34;عليوة&#34;

حقيقة وفاة الفنان ربيع شهاب الشهير بـ "عليوة"

شيرين تفاجئ متابع بإنشاء حساب (تيك توك) باسمه.. ورد الأخير عليها

شيرين تفاجئ متابع بإنشاء حساب (تيك توك) باسمه.. ورد الأخير عليها

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

شاهد.. سيف الدين سبيعي: قرار طلاقنا أنا وسلافة معمار استغرق دقيقتين!

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

ياسمين صبري بالحجاب والعباءة استعداداً لحضور مهرجان البحر الأحمر

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: ابنة تامر حسني تخطف الأنظار في أول ظهور لها على المسرح

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

شاهد: أحمد السقا يفاجئ الجميع ويدخل الاستوديو بالحصان

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

يسرا ترفض عرضاً بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

في أول ظهور لها.. إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

شاهد: ميريام فارس تروج لحفلها في قطر من خلال طفلها الصغير

عربي

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: إيران تنتهج أسلوب &#34;المماطلة&#34; وغير جادة بالمحادثات

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: إيران تنتهج أسلوب "المماطلة" وغير جادة بالمحادثات

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان

السعودية وإيران تجريان محادثات أمنية في عمّان

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين

مصر: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع من خلال تطعيم عدد كبير من المواطنين