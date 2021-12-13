شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تعلن موعد انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021

لجنة الانتخابات تعلن موعد انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الإثنين، جدول المدد القانونية للانتخابات المحلية- المرحلة الثانية، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27/9/2021 والذي يقضي بعقد المرحلة الثانية من الانتخابات يوم 26 آذار 2022، في 66 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها 25 هيئة في القطاع.

وأكدت في تصريح نشر مساء اليوم الاثنين، على صفحتها في موقع (فيسبوك)، أنها وضعت وضعت لجنة الانتخابات الجدول الزمني الذي يتضمن المفاصل القانونية لمراحل العملية الانتخابية وتواريخها، والتي تبدأ بمرحلة تسجيل الناخبين والنشر والاعتراض خلال الفترة من 8 إلى 12 كانون ثاني 2022، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته،

كما سيتم فتح باب الترشح لمدة 10 أيام خلال الفترة من 8/2/2022 ولغاية يوم 17/2/2022، ومن المقرر نشر القوائم النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها يوم 12/3/2022، وذلك بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية ولمدة 13 يوماً بحيث تنتهي مساء 24/3/2022.

وسيكون يوم السبت الموافق 26/3/2022 يوم الاقتراع كما هو مقرر من قبل مجلس الوزراء، وسيتم إعلان نتائج الانتخابات في اليوم التالي.

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