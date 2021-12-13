شؤون فلسطينية

وفاتان و410 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة وغزة

وفاتان و410 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اليوم الإثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وقالت الكيلة، خلال التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إنّ الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 16، بيت لحم 75، طولكرم 6، الخليل 58، سلفيت 3، رام الله والبيرة 57، ضواحي القدس 13، طوباس 15، نابلس 24، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 139".
         
وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 9، بيت لحم 26، طولكرم 3، الخليل 46، سلفيت 1، رام الله والبيرة 35، ضواحي القدس 0، طوباس 3، نابلس 19، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 70".

وسجلت حالة وفاة في طولكرم وأخرى في جنين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.
    
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 95 مريضاً، بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الإصابات الجديدة:
الضفة الغربية: 271
قطاع غزة: 139
    
حالات التعافي الجديدة:
 الضفة الغربية: 143
 قطاع غزة: 70

حالات الوفاة الجديدة:
الضفة الغربية: 2
 قطاع غزة: 0

الحالات التي تعالج في المستشفيات: 95| العناية المكثفة: 58| أجهزة التنفس الاصطناعي: 15| عدد الفحوصات: 4876.

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